Лондон, 17 октября, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Депутаты британского парламента могут вынести премьер-министру страны Лиз Трасс вотум недоверия, сообщает 16 октября inews. co.uk.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Предложенный Трасс и её министром финансов Квази Квартенгом мини-бюджет страны вызвал столь резкое недовольство многих депутатов, что Трасс вынуждена была уволить министра. А сейчас угроза отставки нависла уже над самой премьер-министром.

Так, трое депутатов от правящей консервативной партии открыто заявили о необходимости вынесения вотума недоверия Трасс. В распоряжении издательства имеются сведения, что такого мнения могут придерживаться уже около 100 парламентариев.

Сейчас действует правило, по которому депутаты-тори не могут вынести вотум недоверия своему лидеру в течение первых 12 месяцев пребывания в должности. Таким образом, Трасс формально может возглавлять консервативную партию и правительство страны до сентября 2023 года.

Однако депутаты предполагают, что данное правило можно изменить, если в этом назрела насущная необходимость.

На следующей неделе Трасс проведёт ряд встреч с парламентариями, пытаясь убедить их дать её кабинету дополнительное время для принятия нужных мер в стабилизации экономики страны.

Некоторые депутаты-тори опасаются, что вынесение вотума недоверия Трасс может привести к резкому падению престижа консервативной партии и её неудачному выступлению на внеочередных парламентских выборах.

Напомним, что если Трасс всё-таки будет вынесен вотум недоверия, то она станет главой правительства с самым коротким сроком правления за всю историю страны.