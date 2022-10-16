Москва, 17 октября, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Главу Чечни Рамзана Кадырова назвал «примером бескомпромиссности» в вопросах сохранения традиций, культуры и веры, в том числе для православных людей, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов). Такое заявление представитель Русской православной церкви (РПЦ) сделал в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Архиепископ Феофилакт подчеркнул, что Кадыров является несомненным примером бескомпромиссности в вопросах отстаивания веры, культурных традиций и прав верующих людей, в том числе православных. По этой причине глава Чечни пользуется огромным уважением среди православных жителей Кавказа.

«Это очень хороший пример того, как нужно всегда защищать и твёрдо стоять на том, что является неотъемлемой частью твоего собственного духовного мира, культуры твоего народа, его языка и его традиций», — отметил архиепископ Феофилакт.

Также представитель РПЦ указал, что православные с благодарностью восприняли новость о финансовой поддержке реставрации одного из православных храмов в городе Мариуполе из Фонда Ахмата Кадырова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке полка специального назначения из Чечни «Север — Ахмат» в зону проведения спецоперации.