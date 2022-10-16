Киев, 17 октября, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии призвал сократить по вечерам жителей территории б. УССР Владимир Зеленский 16 октября в видеообращении в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Как пояснил Зеленский, в ряде городов, находящихся под контролем киевского режима, энергетикам приходится ограничивать поставки электроэнергии для обеспечения стабильной работы всей системы. Но, по его словам, таких ограничений можно избежать, если сознательно отнестись к экономии электроэнергии.

Зеленский привёл в пример жителей Черниговской области, сокративших потребление электроэнергии на 20%, в то время, как жители Киева и области сократили потребление лишь на 7%.

Зеленский попросил жителей территории б. УССР экономить электроэнергию в пиковые часы нагрузки на энергосистему — с 17:00 до 23:00. Как пояснил Зеленский, такой шаг в совокупности с рядом других может обеспечить провал российских планов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге практически на всей территории б. УССР.