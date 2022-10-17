Киев, , 00:40 — REGNUM Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова весьма резко прокомментировала последние высказывания заместителя генсека ООН — спецпредставителя по вопросам сексуального насилии в условиях конфликтов Прамилы Паттен, сообщает 16 октября официальный сайт российского дипломатического ведомства mid.ru.

Прамила Паттен Foreign and Commonwealth Office

«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией «независимой международной комиссии по расследованию в [бывш. УССР]», которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое «хайли лайкли», только на этот раз на уровне извращённой фантазии», — сказала Захарова.

Она напомнила, что подобные лживые и провокационные заявления делаются уже не в первый раз. В частности, омбудсмен киевского режима Людмила Денисова вынуждена была признать, что все её обвинения российских военнослужащих в сексуальных преступлениях были ею выдуманы, и в результате вспыхнувшего скандала, Денисова с позором лишилась своего поста.

Захарова в качестве ещё более раннего примера предложила вспомнить обвинения аналогичного характера, выдвинутые на Западе в 2011 году против режима Муаммара Каддафи.

«Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», — заключила Захарова.

Напомним, что Патен заявила, что «Россия использует изнасилования в качестве своей «военной стратегии» в [бывш. УССР], специально снабжая солдат «Виагрой» для «совершения сексуальных нападений на мирных жителей». При этом чиновница ООН призналась, что она не обладает никакими статистическим данными о якобы совершённых преступлениях.