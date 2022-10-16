Мария Захарова: слова чиновницы ООН выходят за грань разумного
Киев, 17 октября, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова весьма резко прокомментировала последние высказывания заместителя генсека ООН — спецпредставителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, сообщает 16 октября официальный сайт российского дипломатического ведомства mid.ru.
«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией «независимой международной комиссии по расследованию [на территории бывш. УССР]», которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое «хайли лайкли», только на этот раз на уровне извращённой фантазии», — сказала Захарова.
Она напомнила, что подобные лживые и провокационные заявления делаются уже не в первый раз. В частности, омбудсмен киевского режима Людмила Денисова вынуждена была признать, что все её обвинения российских военнослужащих в сексуальных преступлениях были ею выдуманы, и в результате вспыхнувшего скандала Денисова с позором лишилась своего поста.
Захарова в качестве ещё более раннего примера предложила вспомнить обвинения аналогичного характера, выдвинутые на Западе в 2011 году против режима Муаммара Каддафи.
«Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», — заключила Захарова.
Напомним, что Паттен заявила, что «Россия использует изнасилования в качестве своей «военной стратегии» [на территории бывш. УССР], специально снабжая солдат «Виагрой» для «совершения сексуальных нападений на мирных жителей». При этом чиновница ООН призналась, что она не обладает никакими статистическими данными о якобы совершённых преступлениях.