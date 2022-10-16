Киев, 17 октября, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова весьма резко прокомментировала последние высказывания заместителя генсека ООН — спецпредставителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен, сообщает 16 октября официальный сайт российского дипломатического ведомства mid.ru.

Foreign and Commonwealth Office Прамила Паттен

«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией «независимой международной комиссии по расследованию [на территории бывш. УССР]», которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое «хайли лайкли», только на этот раз на уровне извращённой фантазии», — сказала Захарова.

Она напомнила, что подобные лживые и провокационные заявления делаются уже не в первый раз. В частности, омбудсмен киевского режима Людмила Денисова вынуждена была признать, что все её обвинения российских военнослужащих в сексуальных преступлениях были ею выдуманы, и в результате вспыхнувшего скандала Денисова с позором лишилась своего поста.

Захарова в качестве ещё более раннего примера предложила вспомнить обвинения аналогичного характера, выдвинутые на Западе в 2011 году против режима Муаммара Каддафи.

«Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», — заключила Захарова.

Напомним, что Паттен заявила, что «Россия использует изнасилования в качестве своей «военной стратегии» [на территории бывш. УССР], специально снабжая солдат «Виагрой» для «совершения сексуальных нападений на мирных жителей». При этом чиновница ООН призналась, что она не обладает никакими статистическими данными о якобы совершённых преступлениях.