Киев, 17 октября, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Для формирований ВСУ сложилась тяжёлая ситуация на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике, заявил предводитель киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в ночь с 16 на 17 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По его словам, Соледар и Артёмовск стали «ключевыми горячими точками в Донбассе» и там идут «очень тяжёлые бои».

Напомним, российские войска расширяют зону своего контроля в восточной и юго-восточной части Артёмовска, постепенно очищая город от ВСУ, которые около восьми лет превращали город в укреплённый район.

15 октября сообщалось о начале эвакуации местных жителей из опасных районов города в тыловые районы Донецкой Народной Республики.