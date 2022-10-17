Москва, , 00:02 — REGNUM Зепюр Брутян сообщила поклонникам, что в новом проекте займётся мотоспортом. Публикацию она разместила 16 октября в своём телеграм-канале.

Мотоциклы

Актриса отметила, что ей всегда везло на интересные роли и напомнила подписчикам, что ранее ей довелось быть фигуристкой, гимнасткой и боксёршей. «И вот теперь мотоспорт», — написала Брутян, добавив, что любит свою работу за возможность получать новые навыки. Актриса предложила поклонникам погадать на тему того, чем будет заниматься её следующий персонаж.

Напомним, Зепюр Брутян снялась в таких фильмах и сериалах, как «Последний аксель», «Бихэппи», «Батальон», «В клетке», «Предпоследняя инстанция» и других. В мае 2022 года СМИ сообщили, что она вышла замуж за Павла Прилучного.

Читайте ранее в этом сюжете: Григорий Лепс: общество США испытывает глубокий кризис культуры