Лондон, 16 октября 2022, 23:50 — REGNUM Назначение премьер-министром Великобритании Лиз Трасс стало феерической катастрофой для королевства, заявил обозреватель Atlantic Том Мактаг.
Обозреватель назвал Трасс абсурдной пародией на премьер-министра из-за отказа от обещания снизить налоги и увольнения ближайшего соратника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Independent со ссылкой на источники в парламенте королевства сообщило, что нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста уже в ближайшие «дни и недели».
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