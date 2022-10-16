Лондон, , 23:50 — REGNUM Назначение премьер-министром Великобритании Лиз Трасс стало феерической катастрофой для королевства, заявил обозреватель Atlantic Том Мактаг.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот уже три недели Соединенное Королевство охвачено кризисом сокрушительного идиотизма — кризисом, который затрагивает самое ценное, что у нас есть, а именно основополагающую национальную идентичность», — отметил он.

Обозреватель назвал Трасс абсурдной пародией на премьер-министра из-за отказа от обещания снизить налоги и увольнения ближайшего соратника.

«Никогда прежде Великобритания не оказывалась в таком унизительно смехотворном положении», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Independent со ссылкой на источники в парламенте королевства сообщило, что нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста уже в ближайшие «дни и недели».

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