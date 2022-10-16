Лос-Анджелес, США, 16 октября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Вупи Голдберг рассказала о том, какие актёры могли бы сняться в третьей части комедии «Действуй, сестра». Об этом 16 октября сообщает портал E! Online.

Цитата из х/ф «Привидение» Вупи Голдберг в фильме «Привидение»

Актриса пообщалась с журналистами во время съёмок шоу Hell of a Week with Charlamagne Tha God телеканала Comedy Central. Она сказала, что хотела бы видеть в актёрском составе вышеупомянутой картины репершу Лиззо.

«Я хочу, чтобы вошла Лиззо. Я хочу всех. Я хочу девушку с грудью — как ее зовут?» — спросила у собеседника Голдберг. Выяснилось, что актриса имеет в виду Ники Минаж. «Я хочу, чтобы как можно больше людей хотели повеселиться, потому что мне действительно отчаянно нужно повеселиться», — заявила актриса.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что онлайн-кинотеатр Disney Plus дал «зелёный свет» проекту «Действуй, сестра 3». Сама Вупи Голдберг отметила, что сценарий картины должен быть готов к концу октября 2022 года.