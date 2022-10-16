Эль-Кувейт, 16 октября, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак высказалась в поддержку решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, передает агентство KUNA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Так, гендиректор Кувейтской национальной нефтяной компании шейх Наваф Сауд ас-Сабах подтвердил стремление его страны «поддерживать баланс интересов производителей и потребителей».

В свою очередь в Ираке заявили, что решения ОПЕК+ основаны на экономических показателях и принимаются профессионально, объективно и единодушно.

Министерство энергетики Омана также отметило, что решения ОПЕК+ основаны исключительно на реалиях спроса и предложения на рынке».

Министр нефти и окружающей среды Бахрейна Мухаммед Мубарак бен Дина подчеркнул, что участники одобрили соглашение единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями из-за поддержки решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.

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