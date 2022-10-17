17 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили реакцию МИД РФ на ложь ООН в отношении российских военнослужащих.

Елизавета Коробова, , 07:30 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что обвинения спецпредставителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Прамилы Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 октября в социальной сети «ВКонтакте».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен на голубом глазу заявила, что российская армия использует медицинские стимуляторы для сексуального насилия в отношении мирных жителей на территории бывшей УССР. Представитель ООН утверждает, что изнасилования — это боевые средства на вооружение Вооружённых сил РФ.

Такие обвинения не могли пройти стороной российский МИД. Захарова не стала церемониться и назвала вещи своими настоящими именами: «классическое «хайли лайкли» на уровне извращенной фантазии». Официальный представитель МИД России напомнила, что идентичные этому обвинения звучали в сторону солдат в Ливии, прямо перед тем, как американцы устроили в этом процветающем государстве вооружённый переворот. «Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», — заключила Захарова.

«Дальше в лес — больше дров. Точно, по ним психушка плачет», — считает Людмила Н.

Многие пользователи оказались в шоке от столь ужасной и лживой картины, которую представитель ООН пытается пропихнуть в сознание масс.

«Очень странное заявление представителя ООН. Впрочем, как и всё, что говорят с той стороны, — бред полный. Ждём санкции на производителей медпрепаратов, с помощью которых солдаты осуществляют насилие», — пишет Алёна Г.

«Ничего удивительного, учитывая, что там на Западе извращенцы теперь в почёте», — отметила Зарина И.

«Реально в ООН какие-то больные уроды. Только душевнобольные могут родить в своей голове идею, что солдаты будут применять стимуляторы, чтобы кого-то там изнасиловать. Это же здравой логике противоречит! Значит, здравой логики в ООН нет», — считает Маргарита С.

Некоторые комментаторы начали спор на тему того, верят ли широкие массы в очевидные лживые обвинения.

«А знаете, чем больше таких диких фейковых сообщений, тем меньше будет у людей веры заявлениям таких персон. Народ ведь не дурак. Это в ООН считают себя умнее народа», — отметил Филя Р.

Прамила Паттен Sikander

«Как завещал Геббельс, очевидно. Жаль, что и ООН поразила нацистская чернь», — подметил Алексей П.

«Геббельс тоже всякую чушь про советских солдат рассказывал, а потом оказалось, что Берлин защищал оболваненный гитлерюгенд. Ложь — страшная вещь, нельзя её недооценивать», — считает Никита У.

Часть людей считает совершенно верным столь жёсткую реакцию российского МИД, поскольку нельзя допустить, чтобы лжецы, особенно с таким извращенным сознанием, имели возможность безнаказанно рассказывать такие сказки про армию России.

«Хорошо, что наш МИД не оставляет такие ужасающие обвинения без ответа. Надо этих мразей тыкать прямо в то, что они из себя испражняют. Пусть весь мир видит, насколько мерзкое сегодня руководство в ООН», — призывает Олег Е.

Напомним, 16 октября на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил о том, что обвинения спецпредставителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций Прамилы Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного.