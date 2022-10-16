Нью-Йорк, США, , 23:25 — REGNUM Чарльз Эдвардс, исполнивший в масштабном сериале Amazon роль эльфийского кузнеца Келебримбора, сообщил, что участники проекта обсуждают фанатские теории в особом чате. Об этом 17 октября сообщает портал Collider.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти» Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США

Актёр отметил, что сам он не любит сидеть в интернете и соцсетях, но почитывает чат актёрского состава шоу и знакомится с различными теориями. Он добавил, что ему очень интересно читать о предположениях людей, которые действительно хорошо разбираются в обсуждаемой вселенной. «Здорово. Я люблю такое», — сказал Эдвардс.

Напомним, премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоялась 1 сентября 2022 года. Стоит отметить, что проект попал в серию скандалов, многие поклонники вселенной Джона Толкина обвинили компанию Amazon в «накрутке» его рейтингов. Рядовые пользователи известного портала Rotten Tomatoes оценили проект лишь в 38%.

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