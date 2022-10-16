Париж, , 23:23 — REGNUM Во Франции в ближайшее время должна улучшиться ситуация на автозаправках. Об этом 16 октября заявила премьер-министр страны Элизабет Борн в эфире телеканала TF1.

АЗС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ситуация (на АЗС) должна улучшиться в течение ближайшей недели», — отметила она, добавив, что власти страны принимают соответствующие меры.

По ее словам, речь идет о задействовании стратегических топливных резервов и принудительном возвращении части бастующих сотрудников на работу.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября в Париже на акцию протеста вышли десятки тысяч человек.