Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Раскаленная ростом цен экономика США постепенно «начинает остывать», заявила председатель совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз.

Экономика США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы начинаем отмечать признаки, что наша раскаленная докрасна экономика начинает остывать», — сказала она в эфире телеканала CNN.

По ее словам, Соединенные Штаты с точки зрения экономики «находятся в лучшем положении, чем большинство других стран».

Напомним, ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что усиление доллара привело к значительным макроэкономическим последствиям для всего мира, отразившись на платёжных балансах государств и на повышении нагрузки при выплате трансграничных кредитов и заимствований.