Вашингтон, 16 октября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Раскаленная ростом цен экономика США постепенно «начинает остывать», заявила председатель совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

«Мы начинаем отмечать признаки, что наша раскаленная докрасна экономика начинает остывать», — сказала она в эфире телеканала CNN.

По ее словам, Соединенные Штаты с точки зрения экономики «находятся в лучшем положении, чем большинство других стран».

Напомним, ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что усиление доллара привело к значительным макроэкономическим последствиям для всего мира, отразившись на платёжных балансах государств и на повышении нагрузки при выплате трансграничных кредитов и заимствований.