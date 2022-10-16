Тегеран, 16 октября, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси обвинил американского лидера Джо Байдена в разжигании хаоса, терроре и разрушениях в Исламской Республике.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирана

«Американскому президенту, который позволяет себе через заявления разжигать хаос, террор и разрушения в другой стране, следует напомнить о вечных словах основателя Исламской Республики, назвавшего Америку великим сатаной», — цитирует его агентство IRNA.

Раиси добавил, что американцы «злятся на каждое хорошее, новаторское и творческое движение иранской нации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден призвал власти Ирана положить конец насилию против собственных граждан.

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