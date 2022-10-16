Орландо, США, 16 октября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. В США поклонники франшизы «Гарри Поттер» почтили память актёра Робби Колтрейна, который исполнил роль Рубеуса Хагрида в фильмах на основе романов Джоан Роулинг. Об этом 16 октября сообщила телекомпания Fox9.

The News International Робби Колтрейн

Фанаты собрались перед замком Хогвартс в локации «Волшебный мир Гарри Поттера», расположенной в тематическом парке кинокомпании Universal Studios (Орландо, штат США Флорида). В память о покойном актёре они подняли вверх «волшебные палочки» — так же, как это делали персонажи романов и фильмов. Некоторые из присутствующих использовали в ритуале розовые зонты (в мире Поттерианы в такой зонт Хагрида была спрятана его сломанная волшебная палочка).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джоан Роулинг прокомментировала смерть Робби Колтрейна. На своей странице в соцсети писательница, в частности, заявила, что покойный актёр был «невероятным» и «совершенно уникальным» человеком.