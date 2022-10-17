17 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Андрей Чепакин, , 14:37 — REGNUM Вы когда-нибудь трогали руками экспонаты прямо в залах Эрмитажа? Я раньше нет. Ну почти — если только очень незаметно.

Театрализованная игра-экскурсия по античным залам Эрмитажа Андрей Чепакин © ИА REGNUM

А вот мой сын Ванька с одноклассниками из петербургской школы-интерната №1 для незрячих имени Константина Карловича Грота трогали несколько часов без остановки.

Экскурсоводы приготовили театрализованную игру-экскурсию по античным залам Эрмитажа Андрей Чепакин © ИА REGNUM

В Эрмитаже создали копии знаменитых античных шедевров: Серапсис, Афина, атланты с портика Нового Эрмитажа, агнец, которого спасет Зевс Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Копии скульптур были изготовлены с цифровой точностью на 3D-принтере Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Незрячий или слабовидящий человек может обхватить скульптуру руками Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Театрализованная игра-экскурсия по античным залам Эрмитажа Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Украшение проекта — 3D-модель скульптур атлантов с портика Нового Эрмитажа Андрей Чепакин © ИА REGNUM

В будущем коллекция тактильных копий в Эрмитаже будет расширяться Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Театрализованная игра-экскурсия по античным залам Эрмитажа Андрей Чепакин © ИА REGNUM

И не только трогали-изучали во время театрализованной (спасибо артистам-волонтёрам) игры-экскурсии, но и сами под руководством мастеров ваяли «скульптуры» малых форм, изучали со специалистами запахи разных эпох.

Погружение в мир «античных» запахов Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Проект «Искусство в ощущениях. Античность» родился усилиями отдела Античного мира Эрмитажа в сотрудничестве со Службой развития, Школьным центром, научно-просветительным отделом, Молодёжным центром и сектором по работе с волонтёрами. Первый этап этой долгосрочной программы по созданию в музее доступной среды для посетителей с различными особенностями здоровья проходит при поддержке ПАО Сбербанк.

Скульптурный мастер-класс для незрячих или слабовидящих людей Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Скульптурный мастер-класс для незрячих или слабовидящих людей Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Скульптурный мастер-класс для незрячих или слабовидящих людей Андрей Чепакин © ИА REGNUM Скульптурный мастер-класс для незрячих или слабовидящих людей Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Скульптурный мастер-класс для незрячих или слабовидящих людей Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Скульптурный мастер-класс для незрячих или слабовидящих людей Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Скульптурный мастер-класс для незрячих или слабовидящих людей Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Скульптурный мастер-класс для незрячих или слабовидящих людей Андрей Чепакин © ИА REGNUM Скульптурный мастер-класс для незрячих или слабовидящих людей Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Скульптурный мастер-класс для незрячих или слабовидящих людей Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На сегодня изготовлены тактильные копии шести музейных предметов: камея Гонзага, скульптурная группа, изображающая Геракла в борьбе со львом, бюст богини Афины, статуя Сераписа и скульптура молодого барашка. Украшение проекта — 3D-модель скульптур атлантов с портика Нового Эрмитажа.

Мы ещё вернёмся. Спасибо Эрмитаж! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Первая «серия» проекта завершилась 15 октября. Но впереди у всех его участников большие планы! И мы ещё обязательно вернемся в Эрмитаж!