Москва, , 22:40 — REGNUM Воздушно-космические силы России нанесли удары по лагерю подготовки боевиков на северо-западе Сирии, уничтожив до 100 террористов. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Егоров.

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«В целях противодействия международным террористическим организациям российскими ВКС нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков… и пункту управления НВФ (незаконного вооружённого формирования)», — заявил он.

По его словам, российские военные уничтожили до 100 террористов, пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря и до 15 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики террористической группировки «Хейт-Тахрир-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является филиалом группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватили контроль над городом Африн в сирийской провинции Алеппо.

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