Лос-Анджелес, США, , 22:37 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Peackok выложил в Сеть первое фото со съёмок комедийного сериала «Дырка от бублика» («Bubkis»), в котором снимаются Джо Пеши и Пит Дэвидсон. Изображение было опубликовано 16 октября на портале The Celeb Post.

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Авторы проекта характеризуют его как «обострённую, выдуманную версию реальной жизни» самого Дэвидсона, что делает задумку сериала похожей на концепцию известного шоу «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвида. О том, что Джо Пеши снимется в этом сериале СМИ сообщили в августе 2022 года. Сейчас «Дырка от бублика» находится на этапе производства.

Напомним, Джо Пеши наиболее известен по ролям в криминальных фильмах Мартина Скорсезе, он, в частности, снялся в картинах «Славные парни», «Бешеный бык», «Казино» и «Ирландец». Пита Дэвидсона зрители знают как участника комедийного шоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также как актёра фильмов и сериалов «Король Стейтен-Айленда», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Бруклин 9-9» и других.