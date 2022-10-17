17 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова президента США о том, что мировой экономический кризис случился не из-за Америки, а потому что в других странах недостаток экономического роста и разумной политики.

Артур Савин, , 07:00 — REGNUM Заявление президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена о том, что проблемы в мировой экономике случились не из-за укрепления доллара, а в связи с недостатком экономического роста и разумной политики в других странах, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Доллар Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

«США — виновники нового мирового кризиса. Доллар — это их оружие», — пишет Мария М.

Многие пользователи считают циничные заявления президента США сигналом всему остальному миру, что гегемон не собирается расставаться со своим положением и будет высасывать соки из всех, кто попадётся ему на глаза.

«Задолбал уже с этим долларом. Доллар выгоден спекулянтам и предателям. Одни фантиками торгуют за бешеные деньги, другие страну за эти фантики сдают. Вот и вся суть», — указывает Алексей Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что Российская Федерация стала одной из первых стран, которые решились бросить вызов Соединённым Штатам Америки и в первую очередь их главному оружию — мировой финансовой системе основанной на доминирующем положении доллара.

«Хорошо, что Россия вышла из-под этого влияния. Америку только её банкноты интересуют», — подметил Ренат К.

«Доллар как раз благодаря России пока живёт. Если бы не Набиуллина доллар сегодня стоил бы 25 рублей и тогда вся его привлекательность рухнула бы в одночасье», — считает Рафаэль И.

Часть людей полагает, что Байден лукавит, когда говорит, что экономика Америки «чертовски сильная». На самом деле США находятся перед краем бездны: стоит им лишь оступиться, чтобы упасть с первого места сразу же в самый низ.

«Доллар стал простой бумажкой, которая потеряла свой экономический вес. Не надо было печатать деньги в таком количестве», — написал Василий У.

Пончо Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если бы не провисающий евро, то доллару уже сегодня наступил бы конец. Теперь понятно, ради чего Америка уничтожает экономику Евросоюза, чтобы спасти свою», — пишет Александр Г.

Ряд пользователей указывает на то, что лучшим выходом для всех, кто не хочет являться марионеткой США, является переход на национальные валюты.

«Я думаю, что всё, что должен сделать мир, для того, чтобы не быть рабами США, это отказаться от использования доллара», — поделилась своим мнением Маргарита В.

«Пусть остальные страны берут пример с России и осуществляют платежи в своей валюте. Так Америка больше не будет иметь рычаг давления на мир», — уверена Эльвира Г.

Нашлись и те, кто отметил, что сделка ОПЕК+, приведшая к постепенному снижению количества добываемой нефти, стала настоящей пощёчиной для США. Отныне Америка уже не может считаться мировым жандармом, поскольку есть и другие геополитические игроки, готовые бросить ей вызов.

«Скоро все страны отойдут от доллара и он не будет влиять на мир! ОПЕК+ уже показывает своё отношение к США», — отметил Тихон А.

Напомним, 16 октября пресс-служба Белого дома опубликовала информацию, согласно которой президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил о том, что проблемы в мировой экономике случились не из-за укрепления доллара, а в связи с недостатком экономического роста и разумной политики в других странах.