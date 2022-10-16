Париж, 16 октября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Гаитянский исполнитель Mikaben (Майкл Бенджамин) скоропостижно скончался прямо во время концерта группы Carimi в Париже. Об этом 16 октября сообщает сайт французского телеканала TF1.

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Отмечается, что 41-летний певец внезапно потерял сознание сразу после выступления, которое прошло на сцене спортивно-концертного комплекса Accor Arena, он даже не успел покинуть сцену. Приехавшие врачи попытались помочь Бенджамину, но не смогли его спасти. По имеющейся информации, причиной смерти певца стал сердечный приступ. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что «потрясён» произошедшим.

Для справки: Майкл Бенджамин родился в 1981 году, популярность пришла к нему в начале 2000-х, после того как исполнитель выпустил песню «Ou Pati». Он также получил известность благодаря участию в совместных проектах с группой Carimi, певцом Аланом Каве и ди-джеем Микаэлем Брюном.