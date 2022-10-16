Брюссель, 16 октября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. В Бельгии прошла манифестация против повышения цен в стране и роста стоимости энергии, сообщают бельгийские СМИ.

Брюссель

«Около 2000 человек (по данным полиции) и 4000 человек (по информации организаторов) собрались в это воскресенье (16 октября — прим. ИА REGNUM) днем в центре Брюсселя на демонстрацию «День справедливости», — сообщает телерадиокомпании RTBF.

Отмечается, что речь идет о жителях, которые уже выступали против мер, введенных в ответ на пандемию коронавируса, но их недовольство этим уже не ограничивается.

«Инфляция и цены на энергоносители также вызывают их озабоченность… Все особенно возмущены политиками, но также СМИ», — передает RTBF.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 октября десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Париже.

Читайте также: В Париже на акцию протеста вышли около 140 тыс. человек — BFM TV