Сеул, , 21:51 — REGNUM Участник музыкального K-pop коллектива BTS Чин (Ким Сокчин) объявил о скором выпуске сольной работы. Об этом 16 октября сообщает журнал Variety.

BTS на сцене (сс) Republic of Korea

Певец выступил с заявлением во время бесплатного концерта группы «Yet to Come», который прошёл в Южной Корее. «Это не огромный альбом или что-то в этом роде, это всего лишь сингл», — сказал Чин, отметив, что он записал его с кем-то, кто ему «всегда очень нравился».

Напомним, в июне 2022 года участники BTS объявили, что сделают перерыв в творчестве группы. Тогда они также рассказали о планах на сольные проекты.

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