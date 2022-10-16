Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в противостоянии с Россией, Ираном и Китаем, если конфликты с ними произойдут одновременно, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, напряженная ситуация вокруг ситуации на территории б. УССР, Тайваня и на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную битву, в которой США придется выбирать приоритетное для себя направление.

«Сложите эти кризисы вместе, и вы получите задатки евразийского пожара. Мысленное упражнение демонстрирует, насколько всепроникающей стала опасность большой войны. Это также напоминает нам о том, что сегодняшние кризисы более тесно взаимосвязаны, чем кажется», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, перегруженное задачами такого масштаба СЩА не сможет реагировать на одну проблему, не учитывая влияние на способность Белого дома решать другие. Требования к государственной системе управления Соединенных Штатов будут крайне суровыми в таких экстремальных условиях, заключил Брэндс.