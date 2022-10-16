Вашингтон, 16 октября 2022, 21:50 — REGNUM Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в противостоянии с Россией, Ираном и Китаем, если конфликты с ними произойдут одновременно, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.
По его словам, напряженная ситуация вокруг ситуации на территории б. УССР, Тайваня и на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную битву, в которой США придется выбирать приоритетное для себя направление.
По его мнению, перегруженное задачами такого масштаба СЩА не сможет реагировать на одну проблему, не учитывая влияние на способность Белого дома решать другие. Требования к государственной системе управления Соединенных Штатов будут крайне суровыми в таких экстремальных условиях, заключил Брэндс.