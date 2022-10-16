Вашингтон, 16 октября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в противостоянии с Россией, Ираном и Китаем, если конфликты с ними произойдут одновременно, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, напряженная ситуация вокруг территории б. УССР, Тайваня и на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную битву, в которой США придется выбирать приоритетное для себя направление.

«Сложите эти кризисы вместе, и вы получите задатки евразийского пожара. Мысленное упражнение демонстрирует, насколько всепроникающей стала опасность большой войны. Это также напоминает нам о том, что сегодняшние кризисы более тесно взаимосвязаны, чем кажется», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, перегруженные задачами такого масштаба США не смогут реагировать на одну проблему, не учитывая влияния на способность Белого дома решать другие. Требования к государственной системе управления Соединенных Штатов будут крайне суровыми в таких экстремальных условиях, заключил Брэндс.