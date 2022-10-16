Москва, 16 октября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Во втором выпуске телешоу «Маска. Танцы» жюри раскрыло первого одного участника. Передача вышла в эфир телеканала СТС 16 октября.

Скриншот с YouTube Шура

По итогам третьего конкурса выяснилось, что под маской Поп-корна прятался исполнитель Шура. Стоит отметить, что члены жюри практически сразу поняли, кто скрывается под необычным образом, поскольку певец имеет специфическую манеру движения. Шура отметил, что очень обрадовался разоблачению, поскольку вес его костюма составляет 25 килограммов.

Напомним, первый выпуск «Маска. Танцы», в основу которого легла популярная западная телепрограмма The Masked Dancer, телеканал показал 9 октября 2022 года. Тогда жюри шоу не смогло узнать ни одного участника конкурса.