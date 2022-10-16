Лос-Анджелес, США, 16 октября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. По итогам прошедших выходных (14 — 16 октября 2022 года) в лидеры кинопроката США вышел фильм ужасов «Хэллоуин заканчивается» (Halloween Ends) режиссёра Дэвида Гордона Грина. Об этом 16 октября сообщает портал Variety.

Цитата из трейлера к/ф «Хэллоуин заканчивается» Джейми Ли Кёртис

Фильм показал 3901 кинотеатр США, он собрал в домашнем прокате в премьерные выходные $41,25 млн. За пределами страны кассовые сборы хоррора составили $17,17 млн. Стоит отметить, что аналитики ждали лучшего выступления от ленты Грина, согласно их прогнозам, она должна была собрать в США за обозначенный период от $50 до $55 млн.

Однако, как отмечает издание, «Хэллоуин заканчивается» всё равно дебютировал хорошо, особенно если учесть, что его премьера одновременно состоялась на сайте онлайн-кинотеатра Peacock. В топ-5 кинопроката США также вошли хоррор «Улыбка (собрал за выходные ещё $12,4 млн), музыкальная комедия »Крокодил Лайл» (Lyle, Lyle, Crocodile; $7,4 млн), драматический боевик «Женщина-король» ($3,7 млн) и драмеди «Амстердам» ($2,9 млн).

Напомним, «Хэллоуин заканчивается» — это финальная картина кинотрилогии Дэвида Гордона Грина на основе популярной хоррор франшизы. В ней актриса Джейми Ли Кёртис вновь вернулась к роли Лори Строуд, а Ник Кастл в очередной раз сыграл маньяка Майкла Майерса.