Москва, 16 октября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Заявление МИД киевского режима о том, что еще князь Владимир в 988 году проложил Киеву дорогу в Евросоюз, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский [глава киевского режима Владимир Зеленский] заезжал?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел киевского режима сообщили, что князь Владимир хотел вступления Киева в Европейский союз сразу после крещения Киевской Руси в 988 году.

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