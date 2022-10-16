Эр-Рияд, , 21:19 — REGNUM В Саудовской Аравии удивлены обвинениями Эр-Рияда в том, что королевство стоит на стороне России в конфликте на территории б. УССР. Об этом сообщил министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в войне против [киевского режима]. Стоит отметить, что эти ложные обвинения исходили не от правительства [киевского режима]», — написал он в соцсетях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями из-за поддержки решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.

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