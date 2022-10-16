Эр-Рияд, 16 октября 2022, 21:19 — REGNUM В Саудовской Аравии удивлены обвинениями Эр-Рияда в том, что королевство стоит на стороне России в конфликте на территории б. УССР. Об этом сообщил министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями из-за поддержки решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.
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