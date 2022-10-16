Москва, 16 октября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Григорий Лепс заявил, что общество США столкнулось с проблемой кризиса во многих сферах культуры. Об этом 16 октября сообщает портал Rambler.

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий Лепс

Во время беседы с журналистами певец отметил, что у него «особенные» отношения с представителями США. «Точнее, никакие. Если говорить в широком контексте, то, допустим, в Америке кризис жанра во многих сферах, помимо музыки», — пояснил Лепс.

Исполнитель заявил, что уже давно не видел хороших фильмов кинематографистов США, из-за чего сейчас своё внимание уделяет, как правило, советским картинам. Он добавил, что любит смотреть ленты «Война и мир» и «Летят журавли».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Григорий Лепс выступил в Приморском крае перед военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации. Артист также заявил, что выступает на концертах в Донбассе не ради материальной выгоды.