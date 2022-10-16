Ереван, , 20:40 — REGNUM «Куда идёт Армения Пашиняна? Зачем?» — эти вопрос вынес в заголовок статьи для ИА REGNUM Александр Савельев.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Отталкиваемся от того, что «в Баку состоялось очередное плановое заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ. Во встрече, прошедшей 12 октября, приняли участие представители Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана».

Видите Армению? Нет! Да, Армения показательно проигнорировала встречу! Хотя её представители участвовали в подобной встрече даже во время разгара Карабахского конфликта. Не состоялась в рамках прошедшего саммита СНГ в Астане и встреча на высшем уровне между президентами России Владимиром Путиным, Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ничего не дал и пражский саммит.

Тут важно понимать, что «выгодополучателем от резко возросшей дипломатической активности премьер-министра Никола Пашиняна является только и исключительно Запад, но никак не сама Армения или тем более карабахское армянство». При этом поддержку Еревану вроде как собирается оказывать Макрон. Такая поддержка Франции неизбежно вызовет реакцию со стороны Турции и соответственно её поддержки Баку.

Всё это ведёт к нарастанию напряжённости в Закавказье. Очевидно, что цель тут не выгода для Армении, а создание второго фронта для России.

«Понимает ли до конца премьер-министр Никол Пашинян, что только посредничество России, личное участие президента Владимира Путина в заключении Трехстороннего соглашения остановило проигранную Арменией вторую карабахскую войну 2020 года? Или правы те в Баку, кто утверждает, что подписи официальных лиц Еревана не стоят потраченной бумаги?».

Ход же со стороны РФ сделан. Сергей Лавров встретился с его армянским и азербайджанским коллегами — Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. После чего на сайте российского МИД появилось резкое заявление в адрес французского президента Эммануэля Макрона: «Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе».

Но это заявление не в адрес Парижа — оно направлено прежде всего в сторону Еревана.