Брюссель, 16 октября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с обстановкой в тюрьме «Эвин» в Иране. Об этом Боррель написал в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Власти Ирана несут ответственность за жизни всех задержанных, включая правозащитников и граждан ЕС. Выразил самую серьезную обеспокоенность министру иностранных дел [Ирана] Хосейну Амиру Абдоллахияну», — написал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум восемь человек пострадали в результате пожара и стрельбы в тюрьме «Эвин» в Тегеране.

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