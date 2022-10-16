Ливерпуль, Великобритания, 16 октября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. 30-летний голкипер национальной сборной Бразилии по футболу Алиссон Бекер с оценкой 8.25 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 11-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (1:0).

Granada Алисон Бекер

В матче с горожанами бразильский вратарь отметился одной результативной передачей и совершил пять удачных спасений, тем самым принеся позволив «мерсисайдцами» удержать победу. Точность передачи Алиссона составила 83%.

За «Ливерпуль» Алиссон Бекер выступает с 19 июля 2018 года после перехода из «Ромы» за 62,5 миллиона евро. Действующее соглашение бразильца с английским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.