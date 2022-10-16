Варшава, , 20:31 — REGNUM Почему перед началом СВО на территории бывш. УССР правящая партия Польши «Право и Справедливость» (PiS) активизировала нападки на Германию? Варшава заворочалась и принялась искать своё место в мире, взяв СВО за отправную точку. Что из этого выйдет в материале для ИА REGNUM отвечает Станислав Стремидловский.

В Польше понимают, что создание единого евразийского пространства похоронит надежды Варшавы на первенство в ЦВЕ (Центральной и Восточной Европе). Поэтому поляки делают ставку на два фактора. «Первый: острое противодействие США планам по дальнейшему сближению Китая, России и Европейского союза. Второй: формирование площадки нестабильности на территории б. УССР».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Варшава хочет провести ревизию отношений. И тут у неё есть серьёзные расхождения с Россией и с Китаем. Впрочем, с Пекином поляки желают выстроить эффективные отношения. А вот сдерживать Россию, по мнению начальника польского Генштаба, будут не только, а, может, и не столько военными средствами, хотя и они имеют значение.

На первый план выходит экономическая ситуация. И Варшава сделаем всё, чтобы не допустить прежней степени отношений ЕС и России. Берлину это играет на пользу. А значит Германия постарается либо нивелировать Польшу, либо подчиниться ей.