Ливерпуль, Великобритания, , 20:28 — REGNUM 16 октября «Ливерпуль» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал минимальную победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Единственный мяч на 76-й минуте встречи забил нападающий «мерсиайдцев» и сборной Египта Мохаммед Салах после передачи Алиссона Беккера. На 86-й минуте главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил прямую красную карточку.

Статистика матча («Ливерпуль»/ «Манчестер Сити»)

Удары 13/16

Удары в створ 2/5

Владение 36%/64%

Угловые 5/6

Нарушения 9/7

Составы команд:

«Ливерпуль»: Беккер, Гомес, Милнер, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Хендерсон, 72’), Алькантара, Эллиотт (Карвалью, 73’), Фирмино (Нуньес, 72’), Жота (Цимикас, 90’), Салах (Александер-Арнольд, 90’).

«Манчестер Сити»: Мораеш, Аканджи, Канселу, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган (Альварес, 89’), Силва, Де Брёйне, Фоден, Холанд.

«Ливерпуль», одержав третью победу в сезоне и набрав 13 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с 23-мя очками остался на второй позиции.