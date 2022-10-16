Лондон, , 20:25 — REGNUM Райан Джонсон выразил благодарность руководству онлайн-кинотеатра Netflix за то, что оно решило показать его новый фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» в кинотеатрах. Об этом 16 октября сообщает портал Deadline.

К/ф «Достать ножи». Реж. Райан Джонсон. 2019. США Цитата из к/ф «Достать ножи». Реж. Райан Джонсон. 2019. США

Режиссёр пообщался с журналистами во время пресс-конференции Лондонского кинофестиваля. Он отметил, что Netflix, ранее купивший права на сиквел «Достать ножи», не только не стал вмешиваться в творческий процесс создания картины, но и заключил соглашение об ограниченном прокате фильме.

«Лично я в восторге от того, что Netflix заключил эту сделку с кинотеатрами в ноябре», — отметил Джонсон. Режиссёр добавил, что ему нравится, когда люди смотрят его фильмы дома, но он хочет, чтобы зрители также имели возможность посмотреть картину «толпой» в кинотеатре.

Напомним, детективную картину «Достать ножи: Стеклянная луковица» начнут показывать 23 ноября 2022 года в кинотеатрах США AMC, Regal и Cinemark, показы также пройдут в британских Vue и Cineworld. Премьера на сайте Netflix состоится 23 ноября 2022-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Джоан Роулинг прокомментировала смерть актёра фильмов про Гарри Поттера