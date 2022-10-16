Париж, 16 октября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Париже. Об этом 16 октября сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на организаторов акции.

Nathan Keirn Протест

По их данным, всего в столице Франции собрались около 140 тыс. человек, которые выступают против высокой стоимости жизни. Кроме того, активисты требуют заморозки цен на электроэнергию, повышения зарплат и социальных выплат, а также введения налога за сверхприбыль.

Ранее стало известно, что партия «Неподчинившаяся Франция» организует в Париже 16 октября марш против дорогой жизни.

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