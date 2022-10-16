Москва, 16 октября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Как ситуация с энергетикой стран Туркестана? Отвечает Евгения Ким. Но прежде мы напомним: президент России Владимир Путин выступил на первом саммите «Россия — Центральная Азия» в Астане, где отметил углубление сотрудничества шести стран в области энергетической безопасности и выразил готовность «содействовать восстановлению объединённой энергосистемы региона».

Chintohere ГЭС

Участие России в широкомасштабном проекте восстановления региональной энергетической системы и её модернизации оставляет РФ в статусе важнейшего игрока, действующего в регионе, считает Ким. При этом речь может вновь пойти о постройке АЭС в Казахстане, а также ремонте и модернизации ряда ТЭЦ и ГЭС в Средней Азии. Тут никогда нельзя забывать, что Россия — одна из немногих стран, в чьи компетенции входит строительство АЭС.

Однако во всём этом есть главный вопрос: кто возьмёт на себя расходы на вышеперечисленное? России это делать невыгодно. Смогут ли договориться между собой страны Туркестана?