Казань, 16 октября 2022, 20:11 — REGNUM Народная артистка России Анита Цой выступила перед курсантами и военнослужащими Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища, а также дала концерт для мобилизованных, сообщает «Бизнес газета».
Отмечается, что Анита Цой не стала произносить каких-то речей перед собравшимися.
Между песнями она рассказывала об истории создания своих произведений. По ее словам, каждое из них она «переживает, пропускает через себя». Концерт продолжался около часа.