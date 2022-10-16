Казань, , 20:11 — REGNUM Народная артистка России Анита Цой выступила перед курсантами и военнослужащими Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища, а также дала концерт для мобилизованных, сообщает «Бизнес газета».

Заслужанная артистка России Анита Цой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что Анита Цой не стала произносить каких-то речей перед собравшимися.

Между песнями она рассказывала об истории создания своих произведений. По ее словам, каждое из них она «переживает, пропускает через себя». Концерт продолжался около часа.