Анита Цой выступила для мобилизованных в Татарии
Казань, 16 октября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Народная артистка России Анита Цой выступила перед курсантами и военнослужащими Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища, а также дала концерт для мобилизованных, сообщает «Бизнес газета».
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Заслужанная артистка России Анита Цой
Отмечается, что Анита Цой не стала произносить каких-то речей перед собравшимися.
Между песнями она рассказывала об истории создания своих произведений. По ее словам, каждое из них она «переживает, пропускает через себя». Концерт продолжался около часа.