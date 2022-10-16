Москва, 16 октября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Рита Дакота за несколько часов до концерта в Москве опубликовала видеозапись, в которой она лежит под капельницей. Ролик певица выложила 16 октября в своём телеграм-канале.

Скриншот с YouTube Рита Дакота

«Так я ещё не готовилась», — написала Дакота в посте. С следующей публикации исполнительница пояснила, что капельницу ей поставили из-за того, что она заболела ОРВИ. Она также написала, что в первый раз в её жизни в зале не будет всех её самых близких людей.

«И в моей гримерке только мой коллектив, капельница от орви и больше никого», — посетовала певица. Она подчеркнула, что несмотря на происходящее все равно выйдет «к своей стае».

Напомним, в мае 2022 года Рита Дакота сообщила, что перенесла пластическую операцию. Тогда она рассказала поклонникам, что решила исправить форму хрящей на кончике носа.