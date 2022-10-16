Токио, 16 октября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Анатолий Кошкин опубликовал на страницах ИА REGNUM мнение о выверте киевского режима и лично Зеленского, который сделал безрассудные заявления о российско-японских отношениях. И это мнение совпало с тем, которое транслируется в самой Стране восходящего солнца. Об этом читаем в новом материале Кошкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Депутат японского парламента Мунэо Судзуки так отреагировал на демарши Зеленского: «Спасибо за медвежью услугу». И далее расширение мысли: «Если думать об этом исключительно поверхностно, то может показаться, что речь идет о поддержке Японии. Но на самом деле, это не что иное, как «медвежья услуга» нашей стране, которая очень раздражает», — пишет Судзуки в своём блоге.

Японский депутат хитёр. Он предлагает действовать не нахрапом, а осторожно и последовательно. Для начала, к примеру, получить бездумно обещанные Никитой Хрущевым острова Малой Курильской гряды — Шикотан и Плоские (Хабомаи). А дальше — больше.

Поддержку Судзуки выразило большинство. Хотя нашлись и критики. Ну а Зеленский, очевидно, лезет не в своё дело. Тем более что территории б. УССР он удержать не смог.