Эр-Рияд, 16 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В Саудовскую Аравию с рабочим визитом прибыл Генпрокурор России Игорь Краснов, который планирует провести ряд встреч. Об этом 16 октября сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России.

(сс) Francisco Anzola Саудовская Аравия

По последним данным, Краснов планирует встретиться с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом и генеральным прокурором королевства Саудом Бен Абдаллой Аль-Муаджибом Аль-Шарифом.

Другие подробности не приводятся.