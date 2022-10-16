Берлин, , 19:52 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц родил ещё одну сенсацию. Выступая на съезде Партии европейских социалистов, он вернулся к идее расширения Европейского союза, заявив, что ЕС, «состоящий из 27, 30 или 36 государств и с 500 миллионами проживающих в нем свободных и равноправных граждан, сможет еще больше усилить свое влияние в мире». При это он указал, что «Евросоюз продолжает расти на восток» и что «целью является геополитическая Европа». Так начинает свой материал Станислав Тарасов.

Почему именно сейчас делает подобные заявления Шольц? Издание Foreign Policy считает, что спецоперация России на территории б. УССР «привела многих руководителей Европы к выводу, что пора обеспечить себе возможности для самозащиты и стать самостоятельным игроком на стратегической арене». Тем временем Вашингтон сосредоточился с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Меж тем фактор расширения ЕС до 36 государств свидетельствует и о кризисе европейской идентичности. «Практическая реализации тезисов Шольца сопряжена с новыми определенными процедурами: создания административной надгосударственной структуры (по крайней мере в отношении обороны, экономики, управления ресурсами и стратегическими объектами) и установления федерализма. Но для этого необходимо солидное историческое время, которого современной Европе уже не хватает».

Кто может войти в новое европейское образование? Речь, возможно, и о Грузии, и о Молдавии, и о б. УССР, и даже о России. При этом участие Турции крайне маловероятно. «Возможно, что Шольц косвенно возвращается к тезису президента Франции Эммануэля Макрона, который на встрече с главой России Владимиром Путиным в 2019 году говорил следующее: «Россия — европейская страна. И мы глубоко верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока».

«Внешне это может обозначить и стремление создать ось Париж — Берлин — Москва, и даже — Токио. Но может случиться и так, что дальше слов дело не пойдет и новая геополитическая картина Европы и мира будет формироваться по иному сценарию», — такой вывод делает Станислав Тарасов.