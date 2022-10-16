Мадрид, , 19:46 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник сборной Уругвая по футболу Федерико Вальверде с оценкой 7.86 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча испанской Ла Лиги 2022/23 «Реал» — «Барселона» (3:1).

Мадридский «Реал»

В матче с «сине-гранатовыми» Вальверде отметился одним забитым мячом, двумя выигранными верховыми единоборствами и двумя удачными отборам. Точность передач уругвайского хавбека составила 85%.

В текущем сезоне Федерико Вальверде принял участие в 14-ти матчах за мадридский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил одну желтую карточку.