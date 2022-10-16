Москва, 16 октября, 2022, 19:38 — ИА Регнум. 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в центральном матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится со «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Pfc-cska.com «Спартак» - ЦСКА 2:1

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Алексей Амелин.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Бахтиёр Зайнутдинов, Виллиан Роча, Милан Гаич, Мойзес, Виктор Мендес, Саша Зделар, Хесус Медина, Федор Чалов, Хорхе Карраскаль.

Главный тренер: Владимир Федотов.

«Спартак»: Александр Селихов, Георгий Джикия, Миха Мевля, Даниил Хлусевич, Данил Денисов, Данила Пруцев, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Квинси Промес, Михаил Игнатов, Александр Соболев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль.