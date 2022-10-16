Донецк, 16 октября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В результате обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина. Об этом 16 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«В результате карательного обстрела Куйбышевского района (Донецка) погиб мужчина 1955 года рождения», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк натовскими снарядами.