Белград, 16 октября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Посольство Сербии на территории б. УССР было эвакуировано из страны в начале марта, заявили 16 октября в МИД республики в свете сообщений ряда СМИ о временном закрытии сербского диппредставительства в Киеве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

«МИД Сербии сообщил 3 марта, что посольство временно закрыто, а сотрудники дипломатическо-консульского представительства эвакуированы в Белград, где продолжают выполнять свои обязанности», — заявили РИА Новости в ведомстве.

В МИД предположили, что СМИ по ошибке сослались на мартовское сообщение министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что из соображений безопасности Сербия приняла решение о закрытии своего посольства в Киеве