Мадрид, 16 октября 2022, 19:08 — REGNUM 16 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в центральном матче 9-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Барселоной». «Эль-Классико» завершилось со счетом 3:1.
Первый мяч на 12-й минуте встречи забил 34-летний форвард сборной Франции Карим Бензема — 1:0. Через 23 минуты уругвайский хавбек Федерико Вальверде удвоил преимущество хозяев в счете, замкнув передачу Ферлана Менди — 2:0. В конце матча вышедший на замену Ферран Торрес вернул гостей в игру – 2:1. Голевую передачу на свой счет записал польский форвард Роберт Левандовски. Через девять минут Родриго, реализовав пенальти, установил окончательный счет – 3:1. Желтые карточки получили Винисиус Жуниор, Лука Модрич и Гави.
Статистика матча («Реал»/ «Барселона»)
Удары 8/18
Удары в створ 4/5
Владение 42%/58%
Нарушения 11/13
Угловые 2/3
Составы команд:
«Реал»: Лунин, Карвахаль (Рюдигер, 88’), Алаба, Милитао, Менди, Кроос, Тчуамени, Модрич (Камавинга, 78’), Вальверде, Винисиус (Родриго, 85’), Бензема (Асенсио, 88’).
Главный тренер: Карло Анчелотти.
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Гарсия, Кунде, Бальде (Альба, 60’), Бускетс (Гави, 60’), Педри (Кессье, 83’), де Йонг, Дембеле (Фати, 73’), Левандовски, Рафинья (Торрес, 60’).
Главный тренер: Хави.
«Реал», одержав восьмую победу и набрав 25 очков, обошел «Барселону» и поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сине-гранатовые» с 22-мя очками опустились на вторую строчку.